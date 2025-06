POL-PDKL: Feuerwerk und illegale Pyrotechnik abgebrannt

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es vor einer Gaststätte in der Altstadt zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass dabei auch eine Druckluftpistole eingesetzt wurde. Ein Mann wurde leicht verletzt. Gegen 3 Uhr meldeten Zeugen einen Streit in der Steinstraße. Vor Ort trafen Polizeikräfte neben weiteren Personen auch einen 23-Jährigen an. Er war im Gesicht verletzt. Die Ermittlungen ergaben, dass ein Unbekannter mutmaßlich ...

mehr