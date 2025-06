Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit führt zu Körperverletzung und Widerstand gegen die Polizei

Kaiserslautern (ots)

Drei Personen sind in der Nacht zu Sonntag in der Fruchthallstraße in Streit geraten, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Nachdem die eingesetzten Polizeibeamten die Streithähne trennten, verhielt sich ein 29-jähriger Mann weiterhin aggressiv. Er war alkoholisiert und hatte drogentypische Ausfallerscheinungen. Während der Sachverhaltsaufnahme versuchte der Mann, die Polizisten mehrmals anzugreifen. Der 29-Jährige schlug und trat nach ihnen und beleidigte sie mehrfach. Aufgrund seines Verhaltens wurde gefesselt und in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommen neben der Anzeige wegen Körperverletzung nun weitere Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. |elz

