Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 13-Jähriger durch Unbekannten angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Ein 13-jähriger Junge wurde am Montagmorgen in der Bremerstraße durch einen Unbekannten angegriffen und verletzt. Der Junge gab an, dass der Unbekannte ihn gegen 7:30 Uhr von hinten eine Treppe heruntergestoßen hat. Danach habe er ihm mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen. Der 13-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

