Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei zwei männliche Personen, die sich auf einem Parkdeck in der Königsberger Straße an einem geparkten PKW zu schaffen machten. Die Täter demontierten Fahrzeugfelgen und verluden diese in ihr Fluchtfahrzeug. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen flüchteten die beiden Männer in Richtung eines angrenzenden Waldgebiets. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Kaiserslautern wurde im Rahmen der Fahndung festgenommen, der zweite Täter ist weiterhin flüchtig. Das mutmaßliche Täterfahrzeug wurde sichergestellt, im Fahrzeuginnern wurden zudem zwei entwendete Kfz-Kennzeichen aufgefunden. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf 1.500 Euro geschätzt.|pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell