POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Ein Lutschbonbon täuschte am späten Donnerstagabend nicht darüber hinweg, dass ein Autofahrer alkoholisiert unterwegs war. In der Zollamtstraße hatte der Mann einen Unfall verursacht. Er war mit seinem Opel auf einen haltenden Pkw aufgefahren. Der Mazda stand an einer roten Ampel. Während der Unfallaufnahme schlug den Beamten der Duft des Bonbons entgegen - und unverkennbar auch die ...

mehr