Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Jugendliche sexuell belästigt - Polizei sucht helfenden Zeugen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Schützenbahn

25.02.2025, 18.30 Uhr

Am Dienstag vergangener Woche (25.02.2025) wurde eine 14 Jahre alte Jugendliche in der Straße Schützenbahn in Schöningen von einem unbekannten Täter sexuell belästigt. Die Ermittler suchen nun einen Passanten, der der Schülerin zur Hilfe eilte.

Die Jugendliche war gegen 18.30 Uhr allein im Stadtpark unterwegs. Im Bereich der Baustelle in der Nähe eines Restaurants, fiel ihr ein Mann auf, von dem sie den Eindruck hatte, dass er sie verfolgen würde. In Höhe des Kiosk am Stadtpark holte der Unbekannte die Schülerin ein und drückte sie unvermittelt gegen eine dortige Wand. Zeitgleich begann er, die geschockte 14-Jährige unsittlich zu berühren. Noch während der Tatausübung erschien ein unbekannter Mann, der der 14-Jährigen zu Hilfe kam und den Täter wegschubste. Es entstand ein kurzes Gerangel, in dessen Folge der Täter in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Täter war etwa 40 Jahre alt, hatte eine helle Hautfarbe und einen Bart. Bekleidet war er mit einer roten Kapuzenjacke und einer Jeans. Die Ermittler suchen nun dringend den couragierten Helfer und bitten diesen, sich bei der Polizei in Helmstedt zu melden.

Auch werden Zeugen gesucht, die ebenfalls die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell