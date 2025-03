POL-WOB: Telefonbetrug - Polizei warnt vor neuer Masche

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße 06.03.2025, 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in eine Gaststätte in der Wolfsburger Innenstadt ein und entwendeten eine bisher nicht bekannte Anzahl an Spirituosen sowie ein Sparfach. Der Eigentümer entdeckte am Donnerstagmorgen eine beschädigte Fensterscheibe und verständigte die Polizei. Bei der Spurensicherung stellte ...

