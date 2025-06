Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat geschossen?

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es vor einer Gaststätte in der Altstadt zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass dabei auch eine Druckluftpistole eingesetzt wurde. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Gegen 3 Uhr meldeten Zeugen einen Streit in der Steinstraße. Vor Ort trafen Polizeikräfte neben weiteren Personen auch einen 23-Jährigen an. Er war im Gesicht verletzt. Die Ermittlungen ergaben, dass ein Unbekannter mutmaßlich mit einer Schreckschusspistole in Richtung einer vierköpfigen Personengruppe und des 23-Jährigen schoss. Der Täter flüchtete. In einem Hinterhof fanden Einsatzkräfte eine Druckluftpistole. Die Polizei vermutet, dass der Verletzte von einem Schuss aus der Waffe getroffen wurde. Angaben zum Tatgeschehen machte der Mann gegenüber den Beamten nicht. Während des Vorfalls könnten sich etwa 50 Personen vor der Gaststätte in der Steinstraße aufgehalten haben. Die Beamten fragen deshalb: Wer hat das Geschehen beobachtet? Wer kann Hinweise zum Tatablauf oder Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell