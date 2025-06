Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Tuning-Kontrollen" in Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Anlässlich eines sogenannten Tuningtreffens auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Merkurstraße war am Sonntag auch die Polizei vor Ort. Auch den An- und Abreiseverkehr überwachten die Einsatzkräfte und kontrollierten Pkws hinsichtlich illegaler Veränderungen. Hierbei sprachen die Beamten 23 kostenpflichtige Verwarnungen aus, weil bei einigen Autos unter anderem die Hauptuntersuchung fällig war, Kfz-Kennzeichen nicht richtig angebracht waren oder durch unrechtmäßige Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen war. Ein Fahrer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da er durch absichtliche Knallgeräusche aus der Auspuffanlage unnötig Lärm verursachte. Dazu wurden 21 Mängelberichte ausgestellt, weil die Fahrer nicht alle Papiere mitführten oder an ihren Autos Veränderungen durchgeführt haben, die sie nun wieder rückgängig machen müssen. Positiv zu betonen ist, dass ein Großteil der Fahrer ein großes Verständnis für die Maßnahmen hatten und die Kontrollen freundlich und respektvoll abliefen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell