POL-F: 250804 - 0797 Frankfurt - Gallus - Gutleutviertel: Polizei nimmt Räuber fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntagabend nahmen Polizeibeamte drei Personen im Alter von 18-20 Jahren fest. Eine der genannten Personen steht im Verdacht einen 20-Jährigen beraubt zu haben.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befand sich der Geschädigte auf der Camberger Brücke, als sich ihm der 18-jährige Tatverdächtige auf einem E-Scooter näherte und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Habseligkeiten forderte. Daraufhin übergab der 20-Jährige seine Umhängetasche und der Räuber flüchtete mit dieser in Richtung Gutleutstraße. Am Ende der Brücke stieg eine weitere Person im Alter von 20 Jahren auf den E-Scooter des Tatverdächtigen. Gemeinsam begaben sich die beiden in einen Hinterhof in der Gutleutstraße. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen umstellten Polizeikräfte die Örtlichkeit und nahmen die beiden sowie einen weiteren Mann im Alter von 19 Jahren fest. Eine Polizeistreife brachte das Trio sodann auf die Dienststelle und entließ sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

