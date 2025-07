Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand einer Kunststoffparkbank

Am Donnerstag, 24. Juli 2025 gegen 21:00 Uhr geriet aus unbekannter Ursache eine Kunststoffparkbank auf einem Spielplatz in der Straße Zur Mark in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro.

Dinklage - Brand in einem Bullenstall

Am Donnerstag, 24. Juli 2025 gegen 18:15 Uhr kam es bei Schweißarbeiten in einem Bullenstall zu einem Funkenflug, welcher einen Brand im Dach auslöste. Der Brand konnte eigenständig gelöscht werden. Nachlöscharbeiten wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage durchgeführt. Es wurde niemand verletzt.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 19 Juli 2025, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, BMW 120 in grau. Der Pkw war dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lohner Straße abgestellt worden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum - Schaflämmer entwendet

In der Zeit von Donnerstag, 24. Juli 2025 22:00 Uhr bis Freitag, 25. Juli 2025 04:00 Uhr begaben sich unbekannte auf eine Schafweide an der Bahler Straße in Carum und entwendeten zwei Lämmer. Es entstand ein Schaden von ca. 360,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell