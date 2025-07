Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Rasenmähers

In der Zeit von Samstag, 19. Juli 2025 18:00 Uhr bis Sonntag, 20. Juli 2025 12:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Hütte in der Straße Schäwenkamp und entwendeten einen Rasenmäher. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cappeln - Diebstahl von Werkzeugen

Am Donnerstag, 24. Juli 2025 gegen 02:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Plauk, verschafften sich Zutritt zu einer Werkstatt und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter betraten am Donnerstag, 24. Juli 2025 in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 04:00 Uhr ein Grundstück in der Straße Hinter dem Wall, Ortsteil Kneheim, und beschädigten den Glaseinsatz einer Haustür. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 24. Juli 2025 gegen 20:35 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Molbergen mit einem Transporter die Peheimer Straße. Ihm entgegen kam ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw. Der Unbekannte geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, der 26-Jährige musste ausweichen und kollidierte mit hierbei mit einem Zaun. Es entstand Schaden am Zaun und am Transporter. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Cloppenburg - Eigentümer nach Fahrraddiebstahl gesucht (mit Bild)

Am Donnerstag, 24. Juli 2025 gegen 15:40 Uhr entwendete ein 41-jähriger Mann aus Großenkneten ein Fahrrad, E-Mountainbike der Firma Univega Alpina 5.0 in blau. Dies wurde durch Zeugen beobachtet. Der Mann konnte im Nahbereich fahrenderweise angetroffen werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der 41-Jährige hatte zudem Alkohol konsumiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Seitens der Polizei Cloppenburg wird nun nach dem Eigentümer des abgebildeten Fahrrades gesucht. Dieser möge sich bitte mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung setzen.

