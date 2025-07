Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 23. Juli 2025 gegen 16:28 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Straße Zum Auetal, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser wies eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Amphetamin aus. Zudem war der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. Juli 2025 in der Zeit zwischen 08:15 Uhr bis 08:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, MG RX 6, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofsallee abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840)

