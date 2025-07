Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung In der Zeit von Samstag, 19. Juli 2025 16:15 Uhr bis Sonntag, 20. Juli 2025 04:00 Uhr begaben sich unbekannte an eine Wohnung in der Hauptstraße und beschädigten eine Glasscheibe der Hauseingangstür. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr