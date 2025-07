Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Brand einer Streumaschine

Am Dienstag, 22. Juli 2025 gegen 11:45 Uhr geriet eine Streumaschine in einem Entenstall in Brand. Der Geschädigte konnte die Maschine noch rechtzeitig aus dem leeren Stall bewegen, sodass sich der Brand nicht ausbreiten konnte. Der Brand der Maschine konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Essen (Old.) - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Dienstag, 22. Juli 2025 gegen 22:20 Uhr befuhr ein 34-Jähriger Mann aus Essen mit seinem Pkw die Löninger Straße. Ein derzeit unbekannter hatte zuvor eine Altpapiertonne auf die Fahrbahn der Löninger Straße gelegt. Zusätzlich zog er einen Leitpfosten aus dem Grünstreifen und legte auch diesen auf die Fahrbahn. Der 34-jähriger konnte einen Zusammenstoß mit den Gegenständen nicht mehr vermeiden. Durch den Aufprall wurde der Pkw beschädigt. Wie lange die Gegenstände bereits auf der Fahrbahn lagen kann der Geschädigte nicht sagen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 22. Juli 2025 gegen 06:10 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw/Betonmischer die Efeustraße in Richtung Cappelner Straße. Ihm entgegen kam ein 34-jähriger Cloppenburger, welcher versuchte dem Betonmischer auszuweichen um eine Kollision zu verhindern. Hierdurch geriet der 34-Jährige mit seinem Pkw in den Graben. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht / Fußgänger leicht verletzt

Am Dienstag, 22. Juli 2025 gegen 15:30 Uhr befuhr eine derzeit unbekannte Fahrzeugführerin mit einem e-Scooter den Gehweg an der Tabbenstraße in Richtung Kreisverkehr. Hier kollidierte sie mit einem 12-jährigen Kind aus Löningen. Der Junge wurde leicht verletzt. Aufgrund des Zusammenstoßes verlor die Unbekannte kurzzeitig die Kontrolle über den e-Scooter und beschädigte einen Pkw, Ford EcoSport. Die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 22. Juli 2025 gegen 18:10 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Kaiforter Straße, Richtung Ortsmitte. In Höhe der Fahrbahnverengung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 75-Jähirge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von 5.000,00 Euro.

