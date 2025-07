Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Friedhofsgelände

In der Zeit von Mittwoch, 02. Juli 2025 12:00 Uhr bis Sonntag, 20. Juli 2025 16:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Friedhofes in der Pastor-Covers-Straße und entwendeten eine Schale sowie eine Vase. Die entwendeten Gegenstände bestanden aus Messing und Kupfer. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 19. Juli 2025 18:00 Uhr bis Sonntag, 20. Juli 2025 17:00 Uhr beschädigten unbekannte die Glastür einer Hütte eines Kindergartens in der Löninger Straße. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person / Verursacher flüchtig

Am Dienstag, 22. Juli 2025 gegen 09:11 Uhr kam es auf der B 213, zwischen Lastrup und Löningen zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Mann aus Rees (NRW) befuhr mit einem Pkw die B 213 in Richtung Lastrup. Hierbei kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Seitenspiegel zerschlug die Scheibe und verletzte den 31-Jährigen schwer. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Montag, 21. Juli 2025 gegen 11:30 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus Berlin mit ihrem Pkw die B 69 in Fahrtrichtung Bühren. Sie beabsichtigte nach links in die Casper-Schmitz-Straße abzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 44-jähriger Lohner bemerkte dies und bremste, ebenso ein 32-jähriger Vechtaer und ein 26-jähirger Vechtaer. Ein 56-jähriger Mann aus Wardenburg übersah dies und schob die vier vorausfahrenden Pkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 44-jähriger Lohner, der 32-jähirge Vechtaer sowie zwei Mitfahrer des 26-jährigen Vechtaers, eine 26-jährige Frau und ein 2-jähriges Kind, leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 50.000,00 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Sonntag, 20. Juli 2025 23:00 Uhr bis Montag, 21. Juli 2025 07:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer die Grundstücksmauer eines Wohnhauses in der Cloppenburger Straße. Eine Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 21. Juli 2025 gegen 14:45 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau aus dem Saterland mit ihrem Pkw die Thüler Straße. Hierbei beabsichtigte sie den vorausfahrenden Lkw mit Anhänger und einen Traktor zu überholen. Als sie sich neben dem Lkw befand, beabsichtigte dieser ebenfalls den vorausfahrenden Traktor zu überholen. Der 27-jährige Friesoyther scherte aus, die 54-Jährige musste ausweichen, geriet in den Seitengraben und überschlug sich. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Eine Kollision hat nicht stattgefunden. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000,00 Euro.

