Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Stadt Cloppenburg: Zeugen nach rücksichtsloser Fahrt durch Cloppenburg gesucht

Cloppenburg/Vechta (ots)

In Cloppenburg hat sich Samstag, 19. Juli 2025, gegen 21:10 Uhr, ein Autofahrer einer Kontrolle durch die Polizei entzogen. Auf der Flucht gefährdete er mehrere Personen, die nun gebeten werden, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Mann befuhr zur genannten Zeit die Fritz-Reuter-Straße mit einem Mercedes, an dem entsiegelte Kennzeichen angebracht waren. Als eine Streife der Polizei Cloppenburg den Fahrer kontrollieren wollte, beschleunigte er das Auto. Rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er durch mehrere Straßen in der Stadtmitte Cloppenburgs. In der "Kleine Straße" zwang er die Fahrerin eines E-Scooters, am Marktplatz einen Radfahrer zum Ausweichen. Da auch rote Ampeln und vorfahrtregelnde Verkehrszeichen missachtet wurden, ist es durchaus möglich, dass weitere Menschen gefährdet wurden. Die Flucht mit dem Mercedes endete um 21:15 Uhr im durch Fußgänger gut besuchten Rathausweg. Hier kam der Mann in einer Linkskurve nahe eines Döner-Restaurants nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Danach stieg er aus dem Mercedes aus und setzte die Flucht zu Fuß fort. Er wurde in der Andreaspassage gestellt und identifiziert.

Gegen den 33-jährigen Mann aus dem Norden des Landkreises Cloppenburg ist ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Neben der rücksichtlosen und grob verkehrswidrigen Fahrweise, durch die der Tatbestand des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verwirklicht gewesen sein könnte, werden ihm das Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Kennzeichenmissbrauch vorgeworfen. Außerdem besteht der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Konsums von Kokain. Ein durchgeführter Test zeigte nämlich ein entsprechendes Ergebnis an.

Die Polizei bittet nun um Hinweise von allen Personen, die die Fahrweise beobachtet haben. Insbesondere werden diejenigen, die durch den 33-Jährigen gefährdet wurden, gebeten, sich unter 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn oder unter 04471/1860-0 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

