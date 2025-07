Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW in Emstek/Garthe einen Feldweg in Fahrtrichtung Garther Heide. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er, die Straße Garther Heide geradeaus in die Straße Zur Heide zu überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten PKW eines 35-jährigen Cappelners. Im Kreuzungsbereich kam ...

