Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe für den Nordkreis, 20.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ein arbeitsreicher Samstag wurde durch die Beamten des PK Friesoythe bewältigt.

Zahlreiche Einsätze, oftmals bedingt durch Alkoholkonsum in Zusammenhang mit der sommerlichen Hitze, mussten bearbeitet werden. Neben Ruhestörungen, Sachbeschädigungen sowie Streitigkeiten wurden insbesondere Straftaten in Verbindung mit dem Führen von Kraftfahrzeugen festgestellt.

Fahren unter Einfluss von alkoholischen Getränken / verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Bösel.

In Bösel sollte durch die Beamten im Garreler Weg um 23.31 Uhr ein Pkw kontrolliert werden. Dieser entzog sich zunächst durch überhöhte Geschwindigkeit der Kontrolle und flüchtet in Richtung Garrel. In Garrel selber stoppt das Fahrzeug und zwei Personen flüchten aus dem Fahrzeug. Ein Fahrzeuginsasse kann noch vor Ort festgenommen werden, ein weiterer kann zunächst flüchten. Der Flüchtige kann jedoch im Anschluss durch Polizeikräfte ermittelt werden. Der Festgehaltene weist sich vor Ort mit einem gefälschten Führerschein aus. Beide Beschuldigten (34 und 31 Jahre alt) erwarten nun div. Ermittlungsverfahren bzgl. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis pp.

Nahezu zeitgleich kann ebenfalls im Garreler Weg in Bösel der 37-jährige Führer eines Kleinkraftrades festgestellt werden. Bei einer Kontrolle ergibt der Atemalkoholtest einen Wert von 2,48 Promille. Hier wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am frühen Abend, um 21.48 Uhr wurde in der Moorstraße in Friesoythe ein 49-jähriger Pkw-Führer angehalten der ebenfalls dem Konsum von alkoholischen Getränken nicht abgeneigt war. Hier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Schnöink, PHK

