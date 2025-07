Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizei für den Bereich Cloppenburg vom 20.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg, Diebstahl einer Madonnenfigur

Am Samstag den 19.07.25 wurde der Diebstahl einer hochwertigen bronzenen Madonnenfigur zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter entwendete in der St-Josef-Straße von einem Friedhof eine fest einbetonierte Skulptur. Der Tatzeitraum konnte lediglich auf die vergangene Woche eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg, Versuchter Wohnungseinbruch

In der Sevelter Straße kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten mit einem unbekannten Gegenstand an einer Terrassentür. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Objekt einzudringen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Molbergen, Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Freitag auf Samstag den Lack eines VW. Dieser war an der Straße Alter Schützenplatz abgestellt. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizeistation in Molbergen melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell