POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta

Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 18.07.2025, gegen 13:05 Uhr, kam im Kampgartenweg in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Der Führer eines Pkw fuhr an einem stehenden Pkw vorbei, ohne den entgegenkommenden bevorrechtigten Pkw durchfahren zu lassen. Die Fahrzeugführerin musste stattdessen nach rechts ausweichen und stieß hierbei gegen den Bordstein. Hierbei wurde der vordere rechte Reifen beschädigt. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Unfalls oder der Unfallbeteiligte selbst werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta zu melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 18.07.2025, gegen 12:30 Uhr, kam in der Ravensberger Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw. Der Führer des Lkw beabsichtige von einem Parkplatz herunter zu fahren und stieß hierbei in einer Durchfahrt an die Ecke eines Balkons. An diesem entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Unfalls oder der Unfallbeteiligte selbst werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta zu melden.

Vechta - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie Kennzeichenmissbrauch

Am Sonntag, den 20.07.2025, gegen 00:00 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Vechta mit seinem Motorrad die Straße An der Gräfte in Vechta, ohne die Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet zu haben. Als der Motorradfahrer daraufhin zu einer Kontrolle angehalten werden sollte, missachtete er die Anhaltesignale und entzog sich der Kontrolle mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei missachtete er mehrfach das Rotlicht der Lichtzeichenanlagen im Stadtgebiet, sodass die Streifenwagenbesatzung diesen zunächst aus den Augen verlor. Einige Minuten später wurde ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer mitgeteilt, welcher alleinbeteiligt beim Einfahren in einen Kreisverkehr zu Fall gekommen war. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den zuvor flüchtenden Fahrzeugführer handelt. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und auch die am Motorrad angebrachten Kennzeichen waren nicht zugelassen. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta zu melden.

