Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 19.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Drantum - Einbruch in Vereinsheim

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Drantum zu einem Einbruch in ein Vereinsheim. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend macht sie sich an der Kasse zu schaffen und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich entweder mit der Polizei in Emstek oder in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag gegen 11:30 Uhr kam es auf der Bürgermeister-Heukamp-Str. In Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jähriger Radfahrerin aus Cloppenburg leicht verletzt wurde. Ein 55-jähriger Cloppenburger, der ebenfalls mit einem Rad unterwegs war, übersah die Frau beim Abbiegen und fuhr auf sie auf. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Cappeln, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person

Am Freitag um 16:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Pkw die Stapelfelder Straße in Richtung Nutteln. In einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen mehrere Bäume. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde bei dem Unfall völlig zerstört.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell