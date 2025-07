Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreis Cloppenburg / Vechta - Betrüger erbeuten in mehreren Fällen insgesamt über 1,5 Millionen Euro

In den vergangenen Monaten kam es in beiden Landkreisen zu Anlagebetrügen mit hohem Vermögensverlust.

Falsche Anlageplattformen locken Kunden - Betrüger versprechen den Anlegern außergewöhnlich hohe Renditen und preisen innovative Produkte an. Der Kontakt erfolgt häufig über Messenger Dienste oder per Telefon.

In einem vorliegenden Fall hat ein Mann aus dem Landkreis Cloppenburg insgesamt einen hohen sechsstelligen Betrag investiert. Über eine Talkshow sei er auf die Anlagemöglichkeit in Kryptowährung aufmerksam geworden. Der Mann beantragte eine Auszahlung, sollte jedoch immer weiter Steuern, Gebühren und Provisionen zahlen. Zu einer Auszahlung kam es jedoch nie.

Ein Mann aus dem Landkreis Vechta hat insgesamt eine siebenstellige Summe investiert. Er investierte über mehrere Monate in eine Tradingplattform. In seinem Fall erfolgte die Kontaktaufnahme durch einen Messenger Dienst in den sozialen Medien. Dort wurde ihm ein Broker empfohlen. Der Mann nahm Kontakt auf, der vermeintliche Broker nannte ihm die Tradingplattform. Versprochen wurden ihm hohe Gewinne mit Bitcointrading. Er investierte eine sechsstellige Summe. Als er sich Gewinne auszahlen lassen wollte, kamen Steuern und Gebühren in einem weiteren sechsstelligen Betrag auf ihn zu. Zu einer Auszahlung kam es auch in diesem Fall nicht. Der Geschädigte gab an, dass ihm durch den Broker eine Gruppe, die über einen Messenger Dienst bereitgestellt wurde, empfohlen wurde. In dieser Gruppe sollen sich weitere angebliche Anleger befunden haben. Diese bestätigten ihm die Seriosität des Geschäftes. Seitens der Polizei besteht hier der Verdacht, dass die Täter selbst diese Gruppe mit Teilnehmern füllten, oder ein automatisierter, KI geführter BOT die Kommunikation übernahm und die entsprechende Antwort lieferte.

Das sollten Sie wissen, wenn Sie Online-Trading nutzen

- bei ungewöhnlich hohen Gewinnen mit wenig Einsatz sollten Sie immer misstrauisch werden - seien sie misstrauisch, wenn die Investition in Kryptowährung getätigt werden soll - Banken und Sparkassen gehen nicht direkt auf Kunden zu, um sie zum Online-Trading zu bringen - Informieren Sie sich über die Tradingplattformen, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen. Nutzen Sie dafür z.B. die Unternehmensdatenbank der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie notfalls bei der offiziellen Plattform nach, wer der Händler ist - Geben Sie keine sensiblen Daten, wie Zugangsdaten zum Online-Banking oder zum Depot, Ausweisfotos oder Ihre Anschrift preis - überweisen Sie kein Geld auf unbekannte Konten Sie befürchten Opfer geworden zu sein? Erstatten Sie umgehend Anzeige bei ihrer örtlichen Polizei.

Diese und weitere Hinweise finden sie unter anderem auf der Seite Polizei-Beratung unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/trading-scam/

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta