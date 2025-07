Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht / unbekannter verursacht rund 10.000,00 Euro Schaden

Am Donnerstag, 17. Juli 2025 gegen 15:10 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Lkw-Fahrer die B 401, Höhe Schwaneburger Moor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der unbekannte Verursacher verblieb kurz vor Ort und entfernte sich dann unerlaubt. Es entstand ein erheblicher Schaden an der Berme und der Leitplanke. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann zwischen 30-40 Jahren gehandelt haben, das verursachende Fahrzeug sei ein Lkw mit Auflieger gewesen. Der Auflieger habe eine graue Plane gehabt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

