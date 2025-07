Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 16. Juli 2025 gegen 17:33 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Pkw die Glandorfer Straße, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Damme kontrolliert wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser wies einen Wert von 0,82 Promille aus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 15. Juli 2025 in der Zeit zwischen 17:45 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Daimler V-Klasse, am linken Außenspiegel. Der Pkw war auf einem Parkstreifen an der Große Straße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/914200) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 16. Juli 2025 gegen 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Ford Galaxy in schwarz, am linken Außenspiegel. Der Pkw war auf einem Parkstreifen an der Große Straße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf ca. 750,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 16. Juli 2025 in der Zeit zwischen 15:5 Uhr bis 17:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Passat in schwarz. Der Pkw war am Straßenrand an der Handorfer Straße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/808460) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell