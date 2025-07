POL-CLP: Einzelmeldung (Korrektur)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Brand bei Gartenarbeiten Am Dienstag, 15. Juli 2025 gegen 15:15 Uhr beriet bei Arbeiten mit einem Unkrautbrenner eine Hecke in der Bremer Straße in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Damme - Verkehrsunfallflucht Am Dienstag, 15. Juli 2025 in der Zeit zwischen ...

