Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfall unter Alkoholeinfluss

Bad Salzschlirf. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer aus Kassel verursachte am Sonntag (05.01.), gegen 18.15 Uhr, in der Goethestraße einen Unfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß er mit seinem Lkw während des Rangierens gegen ein Carport und einen geparkten Pkw. Da bei dem Fahrer der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein vorläufig sichergestellt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heringen. Am Sonntag (05.01.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die K3 aus Richtung Heringen kommend in Richtung Widdershausen. Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe begegneten, kam es zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 Jahre alt, circa 1,80 m groß, schlanke Statur. Bei dem Pkw handelt es sich um einen dunklen VW Golf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Angersbach. Am Samstag (04.01.), gegen 4.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Antara die Schulstraße in Richtung Bundesstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der junge Mann auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Gartenzaun des Anwesens. Bei dem Unfall blieb der 18-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Auffahrunfall

Schotten. Am Samstag (04.01.), gegen 13.45 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer die Vogelsbergstraße in Richtung Rainrod und musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 37-jährige Pkw-Fahrerin fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem VW Passat auf den BMW auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

