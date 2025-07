Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 15. Juli 2025 gegen 07:32 Uhr befuhr ein 18-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw die Alte Löninger Straße von der Jümmestraße kommend. An der abknickenden Vorfährt fuhr er geradeaus in Richtung Herzog-Erich-Ring. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wartepflichtigen 50-jährigen Cloppenburger, welcher mit seinem Fahrrad den Radweg an der Alte Löninger Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei den Beteiligten ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab für den 18-Jährigen einen Wert von 0,38 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

