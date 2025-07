POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Sachbeschädigung an Sportanlage In der Zeit von Donnerstag, 10. Juli 2025 20:30 Uhr bis Montag 14. Juli 2025 15:35 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Stabhochsprungmast der Sportanlage an der Straße Am Sportplatz. Der Schaden wurde auf 7.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/939420) entgegen. Löningen - Carportbrand Am Montag, 14. Juli 2025 ...

