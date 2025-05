Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall - Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wetter (ots)

Zum Einsatzanlass "brennendes Fahrzeug" wurden die Polizeibeamten am 07.05.2024 gegen 03:30 Uhr gerufen. Am Hasenkamp in Wetter stand bei Eintreffen der Beamten bereits das komplette Auto in Brand, nachdem der 32-jährige Fahrer mit seinem grünen VW augenscheinlich gegen einen Baum gefahren war. Bei der Erstbefragung fiel den Polizisten auf, dass der Gevelsberger Ausfallerscheinungen zeigte. Außerdem verhielt er sich sowohl den Beamten als auch den Rettungskräften gegenüber äußerst aggressiv. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Kräfte vor Ort mehrere Male, zum Unfallgeschehen konnte er kaum Angaben tätigen. Das Spurenbild stimmte nicht mit seinen Angaben überein. Zusätzlich stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass der Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Das Auto wurde sichergestellt und aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurden Blutproben entnommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell