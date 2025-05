Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Täter brechen in Metallgroßhandel ein- Kupfer gesttohlen

Schwelm (ots)

Kupferdrähte und Kupferrohre haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Metallgroßhandel In der Graslake gestohlen. Erst entfernten die Täter zwischen dem 04.05.2025, 21:00 Uhr und dem 05.05.2025, 07:00 Uhr ein Zaunelement und gelangten so auf das Gelände der Firma. Daraufhin beschädigten sie mehrere Fenster und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Dort entwendeten sie Kupferdrähte und Rohre im hohen vierstelligen Wert. Das Kupfer mit einem Gewicht von ca. einer Tonne wurde abtransportiert und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-916662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell