Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Sachbeschädigung an Sportanlage

In der Zeit von Donnerstag, 10. Juli 2025 20:30 Uhr bis Montag 14. Juli 2025 15:35 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Stabhochsprungmast der Sportanlage an der Straße Am Sportplatz. Der Schaden wurde auf 7.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/939420) entgegen.

Löningen - Carportbrand

Am Montag, 14. Juli 2025 gegen 22:30 Uhr geriet ein Akku-Rasenmäher auf einem Grundstück in der Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße in Brand. Dieses Feuer griff auf den Dachstuhl eines Carports über. Der Brand konnte durch den Geschädigten selbst gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen führte Nachlöscharbeiten durch.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 14. Juli 2025 gegen 11:00 Uhr befuhr ein 47-Jähriger Mann die Straße Auf dem Dieke in Richtung Beverner Straße und beabsichtigte die Kreuzung Heerfelder Straße geradeaus zu queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 47-jährigen Lkw-Fahrers (Kleintransporter). Durch den Zusammenstoß wurde der 47-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Pkw-Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser wies einen Wert von 0,42 Promille aus. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000,00 Euro.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Montag, 14. Juli 2025 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 67-jähriger Cloppenburger mit seinem Pedelec von einem Grundstück auf die Fahrbahn der Sevelter Straße, Fahrtrichtung Stadtmitte. Ein 70-jähriger Linderner befuhr mit seinem Pkw die Sevelter Straße aus Richtung Fritz-Reuter-Straße kommend. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. Juli 2025 gegen 16:40 Uhr beabsichtigte ein 43-jähriger Mann mit seinem Pkw an der Auffahrt Molbergen auf die B 213 in Richtung Autobahn aufzufahren. Beim beschleunigen übersah er den Sattelzug eines derzeit unbekannten Lkw-Fahrers. Es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Der Lkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Eine genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Garrel - Mofafahrer touchiert Fußgängerin und flüchtet

Am Montag, 14. Juli 2025 gegen 22:00 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Mofafahrer mit seinem Kleinkraftrad die Straße Am Sportplatz. Hierbei touchierte eine 61-jährige Fußgängerin, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend, an der Mofa war kein Kennzeichen angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/939420) entgegen.

