Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Wohnung

In der Zeit zwischen Samstag, 12. Juli 2025 04:00 Uhr bis Sonntag, 13. Juli 2025 15:40 Uhr begaben sich unbekannte an eine Wohnung in der Dinklager Straße und verschafften sich Zugang zum Inneren des Objektes. Die gesamte Wohnung wurde durchsucht, ob Diebesgut erlangt wurde steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - vers. Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Sonntag, 13. Juli 2025 12:00 Uhr bis Montag, 14. Juli 2025 00:03 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Wohnhaus in der Brägeler Straße und versuchten sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Wohnhaus zu verschaffen. Dies misslang. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Pkw beschädigt

In der Zeit von Freitag, 11. Juli 2025 18:00 Uhr bis Samstag, 12. Juli 2025 13:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Audi A7, welcher in der Straße Höveler Ring abgestellt worden war. Sie beschädigten auf unbekannte Art und Weise die Frontdachverglasung. Der Schaden wurde auf 2.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 13. Juli 2025 gegen 20:15 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein 45-jähriger Mann aus Vechta gegen ihren Willen mit ihrem Pkw gefahren sei. Der 45-Jährige sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der Pkw war nicht zugelassen. Zudem hatte er zuvor alkoholische Getränke konsumiert. Bei Eintreffen der Beamten versuchte der Mann zunächst zu fliehen, konnte jedoch aufgehalten werden. Er bestätigte, Alkohol konsumiert haben, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Unbefugter Gebrauch von Kraftwagen, Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. Juli 2025 gegen 00:10 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem schwarzen Audi die Lindenstraße in Richtung Marienstraße. Hierbei geriet er kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn, ein 39-jähriger Lohner musste mit seinem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten Pkw. An beiden Pkw entstand ein Schaden von insgesamt 6.000,00 Euro. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell