Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - vers. Einbruch in Elektrofachhandel

Am Freitag, 11. Juli 2025 gegen 22:33 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Europaring und versuchten ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Dies misslang jedoch. Durch den Versuch entstand ein Schaden von rund 5.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Dieseldiebstahl

Am Sonntag, 13. Juli 2025 gegen 23:50 Uhr begab sich ein derzeit unbekannter Täter an einen Lkw, welcher auf einem Parkplatz in der Daimler-Benz-Straße Ecke Auf'm Halskamp abgestellt worden war und entwendete mehrere Liter Diesel. Er wurde durch mehrere Zeugen gestört und flüchtete unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Diebstahl aus Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, 11. Juli 2025 19:00 Uhr bis Sonntag, 13. Juli 2025 11:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Tenstedter Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

