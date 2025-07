Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Raub einer Handtasche

Am 12.07.2025, um 16:55 Uhr, kam es an der Tecklenburger Straße zu einem Raub. Ein bisher unbekannter Täter, welcher mit seinem Fahrrad die Tecklenburger Straße befuhr, entriss einer 61-jährigen Spaziergängerin eine beige Damenhandtasche. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter in Richtung der Straße Zum Burggarten. Hinweise nimmt die Polizei aus Friesoythe, unter 04491-93390, entgegen.

26683 Saterland OT Scharrel - Sachbeschädigung eines PKWs

Am Samstag, den 12.07.2025, gegen 23:30 Uhr, kam es an einem Wohnhaus in der Straße Piepkebierich zur Sachbeschädigung eines PKWs. Bisher unbekannte/r Täter beschädigte/n das auf dem Privatgrundstück abgestellte Fahrzeug. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, entgegen.

26169 Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohols

Am 12.07.2025, um 11:36 Uhr, kontrollierten Beamten des Polizeikommissariats Friesoythe einen 53-jährigen Mann aus Friesoythe, welcher mit seinem E-Scooter den öffentlichen Verkehrsraum befuhr. Bei dem Verkehrsteilnehmer konnte die Beeinflussung von Alkoholika festgestellt werden. Eine erste Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 2,70 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich und die Weiterfahrt ist untersagt worden.

