Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 11.07-12.7.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Trunkenheitsfahrt-

Am 11.07.2025; 23:21 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Holdorfer mit seinem PKW Mercedes in die Straße Zum Hansa-Center in Holdorf. Aufgrund von Auffälligkeiten im Fahrverhalten wird das Fahrzeug kontrolliert und dabei festgestellt, dass der 26-jähriger Holdorfer alkoholisiert ist. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheines.

Steinfeld -Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 11.07.2025; 23:15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Vechta mit seinem PKW Toyota die Lohner Straße in Steinfeld. Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sowie Untersagung der Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell