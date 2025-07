Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 11.-12.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 09:00 Uhr fuhr eine 25-jährige Emstekerin mit ihrem Daimler von der B72 an der AS Bethen ab, um auf die B213 aufzufahren. Dabei fuhr sie auf einen vor ihr abbremsenden Daimler auf, welchen ein 46-jähriger Cloppenburger führte. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag kam es gegen 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Anemonenstraße. Hierbei wurde ein geparkter Audi A6 vermutlich beim Ausparken durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 zu melden.

