Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - vers. Diebstahl aus Firma

In der Zeit zwischen Mittwoch, 09. Juli 2025 21:00 Uhr und Donnerstag, 10. Juli 2025 05:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Gewerbering und verschafften sich Zutritt zum Objekt. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Goldenstedt - Aufsitzrasenmäher entwendet

In der Zeit von Donnerstag, 26. Juni 2025 00:00 Uhr bis Donnerstag, 10. Juli 2025 14:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Schilfweg und entwendeten aus einer Scheune einen Aufsitzrasenmäher. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (04444/967220) entgegen.

Dinklage - Diebstahl von Betriebshof

In der Zeit von Mittwoch, 09. Juli 2025 16:00 Uhr bis Donnerstag, 10. Juli 2025 06:40 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Betriebshofes in der Straße In der Bahler Heide und entwendeten unter anderem Starkstromkabel und Kupferkabel. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/977490) entgegen.

Freitag - Brand einer Gartenhütte

Am Freitag, 11. Juli 2025 gegen 00:35 Uhr geriet eine Gartenhütte im Binseweg (OT Langförden) in Brand. Eine an die Gartenhütte angrenzende Mülltonne begann zu brennen, nachdem dort Asche entsorgt wurde. Der Brand griff auf die Hütte über, dieser konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Langförden gelöscht werden.

