Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand eines Pkw

Am Donnerstag. 10. Juli 2025 gegen 03:34 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw, Peugeot 3008 in grau, in der Füchteler Straße in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Durch den Brand wurde ein angrenzender Mülltonnenschuppen sowie eine Hecke beschädigt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am Mittwoch, 09. Juli 2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen Pkw, Mercedes-Benz Vito, welcher auf einem Parkplatz in der Füchteler Straße abgestellt worden war. Bei dem Pkw/Transporter wurden beide Vorderreifen zerstochen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum - Lebensmitteltransporter überladen

Am Mittwoch, 09. Juli 2025 gegen 13:25 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Bakum einen Lebensmitteltransporter, VW Transporter, welcher starke Überladungsmerkmale aufwies. Eine Verwiegung wies eine Überladung von 21,15% aus. Gegen den 27-jährigen Fahrzeugführer aus Bottrop wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 09. Juli 2025 gegen 09:08 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau aus Lohne (Fahrschülerin) mit einem Pkw den Sommerweg in Richtung Kroge. Sie beabsichtigte nach links auf die Diepholzer Straße aufzufahren und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw einer 29-jährigen Frau aus Stemshorn. Durch den Zusammenstoß wurde die 33-Jährige leicht verletzt. Die 34-Jährige Fahrschullehrerin sowie die 29-Jährige blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000,00 Euro.

