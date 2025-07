Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

In der Zeit von Dienstag, 08. Juli 202517:15 Uhr bis Mittwoch, 09. Juli 2025 07:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Kirchweg und entwendeten aus einem Firmenfahrzeug diverse Werkzeuge. Eine genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04499/922200) entgegen.

Bösel - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Am Mittwoch, 09. Juli 2025 in der Zeit zwischen 07:50 Uhr bis 09:00 Uhr begaben sich unbekannte an einen Pkw, welcher in der Friesoyther Straße abgestellt worden war und entwendeten mehrere persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 09. Juli 2025 gegen 22:10 kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Friesoythe einen 46-jährigen Mann aus Friesoythe, welcher mit seinem Pkw die Altenoyther Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-Jährige zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Dem 46-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

