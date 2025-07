Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Mittwoch, 02. Juli 2025 16:30 Uhr bis Montag, 07. Juli 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle in der Schweriner Straße und entwendeten eine Radladerschaufel und eine Radladergabel. Der Schaden wurde auf ca. 3.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Samstag, 05. Juli 2025 12:15 Uhr bis Montag, 07. Juli 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle an der A 1, nahe der Straße Zur Mühle und besprühten den neu errichteten Brückenpfeiler mit Farbe. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 08. Juli 2025 gegen 12:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, VW Passat in grau, welcher auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums in der Lindenstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 08. Juli 2025 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 12:19 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Straßenrand geparkten Pkw, VW Golf in schwarz. Der Pkw war an der Welper Straße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 08. Juli 2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 16:04 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Straßenrand geparkten Pkw, Toyota Aygo in schwarz. Der Pkw war an der Straße Römanns Kamp abgestellt worden. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 08. Juli 2025 gegen 16:47 Uhr befuhr eine 18-jährige Visbekerin mit ihrem Pkw die Hagener Straße. Hierbei kam es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision der Außenspiegel. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 550,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell