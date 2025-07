Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand in Wäscherei

Am Montag, 07. Juli 2025 gegen 17:45 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wäscherei in der Straße Am Sternbusch. Aus unbekannter Ursache geriet ein Industrietrockner in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Am Montag, 07. Juli 2025 gegen 14:05 Uhr befuhr ein 78-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Fahrrad den Radfahrstreifen entlang des Schützenweg. Aufgrund eines am Fahrbahnrand stehenden Lkw (Müllwagen) wechselte er auf den rechtsseitigen Gehweg und beabsichtigte rechts an dem Lkw vorbei zu fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einer Mülltonne, welche geleert und abgesenkt wurde. Der 78-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

