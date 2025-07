Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Brand einer Holzhütte

Am Sonntag, 06. Juli 2025 gegen 14:50 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Holzhütte in der Lindenstraße in Brand, welche als Mülltonnenüberdachung diente. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 06. Juli 2025 gegen 04:05 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden die Straße Hörster Heide. Im Rahmen einer dort durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,89 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe wurde entnommen. Dem 52-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 05. Juli 2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, Audi A5 Avant in schwarz mit Hamburger Ortskennung. Der Pkw war auf dem Parkplatz eines Hotels an der Hauptstraße abgestellt worden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell