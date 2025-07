POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - 26169 Friesoythe OT Thüle - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstag, den 5. Juli 2025, um 13:29 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bundesstraße 72 in 26169 Friesoythe OT Thüle zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger Friesoyther touchierte mit seinem PKW einen auf dem Tankstellengelände stehenden 26-jährigen Mann aus Garrel, wodurch dieser ...

