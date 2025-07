Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe OT Thüle - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 5. Juli 2025, um 13:29 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bundesstraße 72 in 26169 Friesoythe OT Thüle zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger Friesoyther touchierte mit seinem PKW einen auf dem Tankstellengelände stehenden 26-jährigen Mann aus Garrel, wodurch dieser zwischen dem PKW und der angrenzenden Hauswand eingeklemmt wurde. Der Mann aus Garrel wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell