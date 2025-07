Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 04.07. - 05.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Am Freitag, 04.07.2025, um 18:00 Uhr ereignete sich auf der Ahlhorner Straße in Cloppenburg ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Menslage geriet mit seinem Fahrzeug aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 30000 Euro. Emstek - Brand eines PKW Am Freitag, 04.07.2025, um 19:05 Uhr geriet der PKW eines 48-jährigen Fahrzeugführers aus Wardenburg auf der Bundesstraße 213 im Bereich Emstek-Halen in Brand. Als Ursache wird derzeit ein technischer Defekt vermutet. Während der Löscharbeiten war die B213 für die Dauer von 30 Minuten voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Essen - Betriebsunfall auf dem Gelände einer Schlachterei Am Freitag, 04.07.2025, gegen 13:30 Uhr kam es auf dem Gelände einer Schlachterei an der Waldstraße in Essen zu einem Austritt von Gasen. Zuvor hatte der Fahrer einer Spedition versehentlich in einem größeren Tankgefäß zwei Stoffe miteinander vermischt, wodurch eine Reaktionskette in Gang gesetzt wurde, bei der es zum Austritt der Gase kam. Für einen kurzen Zeitraum wurden die umliegenden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem musste eine angrenzende Firma evakuiert werden. Durch den Gefahrgutzug der Feuerwehr des Landkreises Cloppenburg konnte gegen 18:00 Uhr Entwarnung gegeben werden. Die entstandene Flüssigkeit wurde durch eine Fachfirma entsorgt. Lastrup - Sachbeschädigung an einer Holzhütte In der Zeit von Samstag, 28.06.25, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 03.07.2025, 13:00 Uhr wurde eine kleine Holzhütte an der Schnelter Straße in Lastrup angegangen. Ein unbekannter Täter beschädigte ein Fenster, sowie die Zugangstür. Der Schaden wird auf 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell