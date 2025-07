POL-SO: Behördenübergreifender Schwerpunkteinsatz

Geseke (ots) - In den frühen Morgenstunden des 02.07.2025 kam es zwischen 00:30 Uhr und 05 Uhr zu zwei vollendeten und einen versuchten Diebstahl von Kleinkrafträdern. Ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Peugeot wurde in der Zeit zwischen 01 Uhr und 05 Uhr aus der Cranestraße entwendet. Unbekannte überwanden das Lenkradschloss und entfernten sich mit dem Krad. Gegen 03:30 Uhr wurde in der Franz-Wienhold-Straße in Störmede ein Kleinkraftrad des belgischen Herstellers ...

mehr