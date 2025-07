Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Warstein (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 13:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lippstädter Straße. Ein 16-jähriger Rüthener befuhr mit einem Trecker nebst Anhänger die Lippstädter Straße in westliche Richtung und beabsichtigte mit seinem Gespann nach links in ein Feld einzubiegen. Zeitgleich begann ein 45-jähriger Fahrzeugführer, der sich in der bereits entstandenen Fahrzeugkolonne hinter dem Trecker befand, den vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Dabei kollidierte der Soester mit dem Vorderreifen des bereits abbiegenden Treckers. Der Fiat des 45-Jährigen wurde in das links der Fahrbahn befindliche Gebüsch geschleudert und kam letztendlich dort zum Stillstand. Der Soester wurde infolge des Unfalles verletzt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Trecker entstand ebenfalls Sachschaden, so dass große Mengen an Betriebsstoffen ausliefen, die von der alarmierten Feuerwehr zum Teil mit Bindemitteln aufgenommen werden konnten. Die Untere Wasserbehörde wurde ebenfalls informiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden.

