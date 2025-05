POL-RE: Bottrop: Unbekannter E-Scooter Fahrer gesucht

Recklinghausen (ots) - Kurz nach dem Einstieg in einen Bus stürzt eine 84-jährige Hertenerin. Sie war am Dienstag gegen 08:20 Uhr an der Bushaltestelle Roggenkamp eingestiegen. Als der Busfahrer die Fahrt fortsetzte, stürzte die Frau und verletzte sich schwer, Ein Rettungswagen fuhr die Hertenerin in ein Krankenhaus. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Andreas Lesch Telefon: ...

mehr