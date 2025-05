POL-RE: Datteln: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht sind unbekannte Täter in Recklinghausen in zwei Lottogeschäfte eingebrochen - in beiden Fällen wurden Gullydeckel benutzt, um sich Zugang zu verschaffen. Der erste Einbruch war gegen 4.20 Uhr auf der Bergknappenstraße. Nachdem die Scheibe mit einem Gullydeckel eingeworfen war, gingen mehrere Täter in das Lotto- und Tabakgeschäft und erbeuteten Tabakwaren. Keine halbe ...

